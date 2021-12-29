Кабмин установит временные льготы на газ для хлебопекарей

Льготный тариф для хлебопекарей будет действовать до конца марта. Фото: LIGA.net

Кабинет министров намерен установить льготный тариф на природный газ для хлебопекарных предприятий, чтобы поддержать отрасль.

Тариф в размере 25 тыс. грн/тыс. куб. м газа будет действовать максимум до конца марта 2022 года, говорится в проекте постановления правительства, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Речь идет лишь о цене на добытый в Украине газ, говорится в проекте постановления. Предельная наценка на газ для хлебобулочной отрасли не сможет превышать 1%, если документ будет одобрен.

28 декабря представители сектора пищевой промышленности заявили об угрозе остановки производства в ближайшее время. Они призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля установить льготный тариф на газ в 32 тыс. грн/тыс. куб. м и предоставить адресные дотации. На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что Кабмин разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей.