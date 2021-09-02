Кабмин назначил новые выплаты для семей чернобыльцев

Семьи чернобыльцев получат новые выплаты. Фото: sumy.today

Кабмин установил минимальный размер пенсии для людей, пострадавших через Чернобыльскую катастрофу.

В частности новые выплаты получат члены семьи умершего человека и того, который имел инвалидность в результате взрыва на АЭС, сообщил нардеп Алексей Гочаренко в Telegram.

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Минимальный размер пенсии составит:

• на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;

• на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по инвалидности умершего кормильца.

Члены семьи умершего пенсионера, проживавшие вместе с ним, могут подать заявление о выплате средств, которые тот не успел получить. Это можно сделать в течение шести месяцев со дня смерти. На это имеют право также нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его иждивении.