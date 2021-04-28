Кабмин анонсировал массовое переоформление субсидий

Более 3,1 мky домохозяйств в Украине получают субсидию. Фото: Gazeta.ua

Получатели субсидии должны заново подать документы на ее получение. Сделать это можно будет с мая до конца сентября.

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Начиная с мая, получатели субсидии должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно, в том числе, онлайн или по почте. Сейчас 92 процентов украинцев получают субсидию в наличной форме. С мая все 100 процентов будут получать ее живыми деньгами.

Также вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначать не будут. Если вы на депозитном счете в банке имеете больше 100 тысяч гривен, покупаете новую машину или валюту на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию не назначат", - сказал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий

В феврале средний размер субсидии составил 1483 грн. Такую помощь в Украине получают около 3 млн домохозяйств.