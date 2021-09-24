К объединенной энергетической системе в ближайшие дни планируют присоединить Бурштынский энергоостров – источник

Бурштынский энергоостров гораздо сильнее интегрирован в европейскую энергосистему, чем в ОЭС Украины

Бурштынский энергоостров в ближайшее время могут физически присоединить к объединенной энергетической системе Украины.

Об этом сообщает интернет-издание "Вести".

"Это логичный шаг для энергосистемы страны и в особенности – для потребителей в Закарпатской области. Особенно учитывая недавние проблемы на Бурштынской ТЭС, которая принадлежит ДТЭК, где из-за аварии электроэнергией регион обеспечивала Словакия, а не Украина", – говорится в публикации.

Как сообщается, Бурштынский энергоостров гораздо сильнее интегрирован в европейскую энергосистему, чем в ОЭС Украины. В этом была заинтересована компания ДТЭК, которая фактически являлась энергетическим монополистом в регионе.

"Сейчас компания Ахметова будет противодействовать этому кейсу с присоединением. ДТЭК не выгодно, чтобы расстановка сил в регионе изменилась и сюда пришли конкуренты, которые начнут демпинговать рынок", – отмечается в публикации.