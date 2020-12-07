Из-за новых локдаунов падают цены на нефть: детали

Быстрое восстановление спроса в Китае и разработки вакцин против Covid-19 ограничили снижение цен. Фото: pixabay

Цены на нефть снижаются из-за серии новых локдаунов, которые повлекла пандемия. Новости о разработке вакцин против Covid-19 ограничили снижение цен.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​феврале упали на 1,16%, до $48,68 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в ​​январе подешевела на 1,41% до $45,61. На прошлой неделе оба контракта выросли 5-ю неделю подряд.

В Лос-Анджелесе зафиксировали рекордно высокий уровень заражения коронавирусом. Ограничения в Калифорнии требуют закрытия баров, парикмахерских, маникюрных и тату-салонов. Юго-немецкий регион Бавария объявил, что введет более жесткую изоляцию со среды до 5 января. Власти Южной Кореи ужесточили правила социального дистанцирования для столицы Сеула и прилегающих районов, которые продлятся как минимум до конца месяца.

Оказывает давление на цены то, что американские энергетические компании на прошлой неделе 11-й раз за 12 недель увеличили число буровых установок для добычи нефти и природного газа.

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Власти Ирана решили подготовить установки для добычи и продажи нефти на полную мощность в течение 3 месяцев.

"Давление на цены на нефть усиливается потенциальным увеличением добычи Ираном через 3 месяца. Иран надеется, что США ослабят ограничения, если они вернутся к ядерной сделке 2015 года", - сказал старший аналитик рынка OANDA Эдвард Мойя.

Быстрое восстановление спроса в Китае и разработки вакцин против Covid-19 ограничили снижение цен.

Члены группы ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти с начала следующего года. С января ограничения смягчают на 500 тыс. баррелей в сутки.