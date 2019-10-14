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понедельник, 14 октября 2019 14:06

Из-за импорта электроэнергии из России Украина может потерять международную поддержку - Плачков

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Из-за импорта электроэнергии из России Украина может потерять международную поддержку - Плачков
Фото: liga.net

Восстановление импорта электроэнергии из России грозит Украине потерей международной поддержки и финансовой помощи.

Об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке, оценивая последствия импорта электроэнергии из России.

"Сворачивание реформ, невозможность внедрения европейских требований, невозможность синхронизации с европейской энергосистемой - все это приведет к полному "замораживанию" программ поддержки европейских доноров. Еврокомиссия уже сегодня выражает удивление действиями, которые принимаются без согласования с ней", - написал Плачков.

Он напомнил, что уже сейчас ЕС придержал 500 млн макрофинансовой помощи из-за непонимания курса украинской власти относительно завершения реформы рынка электроэнергии. По его мнению, восстановление импорта тока из России приведет к остановке других программ поддержки.

"Через год доноры начнут останавливать программы поддержки, и Украина осуществит наиболее разрушительное для своей энергетической безопасности полное и бесповоротное розвернення в сторону России", - прогнозирует Плачков.

Напомним, ранее народный депутат Украины, экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. И подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

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14
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