Из-за долгов многоэтажки остались без тепла

В Донецкой области многоэтажки отключили теплоснабжение из-за долгов. Фото: pixabay

6 марта многоэтажки в населенных пунктах Донецкой области остались без отопления. Им поставляет тепло ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Из-за долга в более 1,5 млрд грн НАК "Нафтогаз" прекратил поставки газа предприятию.

"Донецктеплокоммунэнерго" как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому по законодательству ПАО "Донецкоблгаз" с субботы (06.03.2021 г.) должно прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаниям Кодекса ГРМ", - сообщается на сайте" Донецкоблгаза ".

Для возобновления поставок газа предприятие должно уплатить не менее 302 млн 130 тыс. грн.

На странице Дружковского горсовета в Facebook говорится, что такая ситуация сложилась во всей Донецкой области.

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"Сегодня утром началось отключение котельных города. Руководству Донецкой облгосадминистрации сообщили о том, что происходит отключение котельных Дружковки от газоснабжения", - отметили в посте.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект решения предусматривает базовое годовое предложения, которое должны предлагать поставщики всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.