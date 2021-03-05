С 1 мая в Украине будет действовать годовой тариф на газ: приняли решение

Проект решения предусматривает базовое годовое предложение. Фото: pexels.com

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ.

Проект решения предусматривает базовое годовое предложения, которое должны предлагать поставщики всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба НКРЕКП.

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Поставщики природного газа, что осуществляют или намерены осуществлять поставки, обязаны до 25 апреля 2021-го обнародовать на своих сайтах цену на природный газ в рамках базового годового предложения и другую информацию.

Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

"НКРЕКП приглашает заинтересованные органы государственной власти, физических и юридических лиц, их объединений и других заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этого проекта решения и предоставить возможные замечания и предложения к нему", - говорится в сообщении.

Для украинцев продолжили конечные сроки установки счетчиков на потребление природного газа до 1 января 2023 года.