Назвали дату, до которой необходимо обязательно установить счетчик газа

Документ предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа. Фото: unsplash

Для украинцев продолжили конечные сроки установки счетчиков на потребление природного газа до 1 января 2023 года.

Соответствующий законопроект во 2-м чтении поддержал парламент, сообщает "РБК-Украина".

Документ предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.

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Установку счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. НКРЕКП будет ежеквартально публиковать на официальном сайте сведения об установке счетчиков на соответствующих территориях.

Согласно действующему законодательству, потребитель не обязан устанавливать счетчик газа за свои деньги. Прибором учета его должен обеспечить поставщик. За отсутствие счетчика не будут штрафовать. Санкции предусмотрены, только если потребитель официально отказал поставщику в установлении счетчика.