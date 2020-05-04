Известная служба доставки исчезнет из Украины

Сервис доставки еды Uber Eats решил уже со следующего месяца прекратить свою деятельность в Украине pixabay.com

Сервис доставки еды Uber Eats решил уже со следующего месяца прекратить свою деятельность в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"После продолжительного сотрудничества с местными ресторанами для осуществления удобной и надежной доставки еды мы приняли непростое решение прекратить работу сервиса Uber Eats в Украине со среды, 3 июня", - говорится в сообщении.

В компании указали, что расстроены из-за прекращения работы Uber Eats в Украине, однако планируют и в дальнейшем предлагать поездки с Uber.

"Сейчас мы прежде всего стремимся уменьшить возможные негативные последствия этого решения для наших драгоценных работников, ресторанов и курьеров-партнеров, а также клиентов, которые нас поддерживали", - отметили в Uber Eats.

Компания вернет курьерам деньги за рабочую одежду со своим логотипом. Решение принято на основе тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды, отметили в пресс-службе компании.

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"Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру. Это решение позволяет нам перенаправить ресурсы на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет значительно быстрее", - сообщили в Uber.

Кроме Украины, Uber Eats станет недоступным также в Чехии, Румынии, Египте, Саудовской Аравии, Гондурасе, Уругвае. Сервис Uber Eats работает в Украине с февраля 2020 года и доступен в 6 городах.