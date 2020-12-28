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Изменились правила получения субсидии: кто теперь может получать льготы

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Изменились правила получения субсидии: кто теперь может получать льготы
Изменились правила подачи документов. Фото: unsplash.com

Право на получение субсидии теперь будут иметь больше украинцев. В общем, в этом году правительство трижды пересматривало программу получения помощи.

Льготы на оплату коммуналки и субсидии теперь могут получить те украинцы, а также их родственники, которые работают за рубежом. Также, получить помощь можно, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Упростилась процедура получения и для безработных: теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает ТСН.

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"Мы автоматически полностью переназначили около 3 миллионам домохозяйств субсидии. Кроме того, в начале увеличили социальные нормы. Мы сняли такой критерий для получения выплат, как наследуемое имущество. Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, которые получают помощь по частичной безработице. Ибо есть условие: 3 месяца нужно платить единый социальный взнос", - говорит она.

Также изменились правила подачи документов. Впрочем, для людей, которые есть в программе, ничего не изменится.

Теперь заявление можно будет подать только по почте или онлайн на официальном сайте или в приложении "Дія". Управление соцзащиты прекратило лично принимать граждан.

Назначение социальных выплат упростили для малообеспеченных семей, одиноких матерей, лиц, которым оказывается помощь по частичной безработице.

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Дата
28
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