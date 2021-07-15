Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский

Владимир Дубровский: "Исправить ситуацию с налоговой можно одним способом - полностью ее перезагрузить". Фото: Тарас Подолян

Изменения в Налоговый кодекс от Зеленского содержат норму об аресте активов, что может уничтожить любой бизнес. У налоговой службы есть планы по финансовым поступлениям и она крышует уклонение от налогов. Перезагрузить ее можно только через увольнение всех тех, кто задействован в схемах перераспределения живых денег.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономист Владимир Дубровский.

"В этом законопроекте очень опасная норма – арест на активы можно накладывать даже к согласованию налоговых обязательств, – говорит он. – Это дает возможность уничтожить любой бизнес. Налоговик приходит, доначисляет налоговые обязательства – и дело останавливается. Под давлением таких угроз чуть ли не все захотят откупиться. Налоговики давно мечтали о такой норме".

Наша налоговая служба – специфическая структура, которая была создана чтобы держать бизнес в повиновении, рассказывает экономист.

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"Налоговая подчинялась непосредственно президенту. Это единственный случай в мире, о котором мне известно. У нее были бонусы в процентах от доначислений и штрафов. Была заточена на карательные функции. Имела планы по налоговым поступлениям, что считается плохой практикой в мире".

Во главе налоговой стоял одиозный Николай Азаров, который вовсе не смыслил в налогах. "Он считал, что возмещение НДС – это льгота. Но был лоялен к Кучме. Азаров заложил налоговую корпоративную культуру. Если руководители не вписывались в нее, их устраняли", – сообщает эксперт.

По словам Владимира Дубровского, люди из налоговой имеют возможность крышевать "конверты", то есть индустрию по уклонению от налогов. При Януковиче это все централизировалось.

"С тех пор налоговиков так и не сменили. Каха Бендукидзе (грузинский предприниматель, координатор экономических реформ в Грузии времен Саакашвили. – Gazeta.ua) сказал, что всех причастных к организации "конвертов" надо посадить. Исправить ситуацию с налоговой можно одним способом - полностью ее перезагрузить. Все, кто имел дело с живыми деньгами, должны уйти. Часть этих денег они сдавали на "общак" и затем перераспределяли. Кто знает вкус живых денег – тот как тигр, попробовавший человеческое мясо. Охотиться будет только на людей. Его можно только убить", – заключает экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна"

Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. Проголосовали за документ 264 народных депутата. Закон №5600 предусматривает новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%". Предусматривает повышение налогов для ряда отраслей.