Изменения климата серьезно ударят по земледелию в Украине - министр

Две трети территории Украины могут стать зоной рискованного земледелия. К этому приведут изменения климата.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО В Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север на сотни километров

Сельское хозяйство уязвимо к климатическим изменениям. Уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север на сотни километров, заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время "Национального диалога с продовольственных систем".

"Температурный режим вырос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. Это серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия. Нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году", - сказал Лещенко.

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Министр поднял вопросы о наказании и контроле за незаконную распашку природоохранных территорий, восстановление лесополос, а также группу вопросов по консервации земель с целью насаждения лесов, ощелачивании и ревитализации.

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