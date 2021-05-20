Популярный курорт может исчезнуть с поверхности Земли

К 2100 году Мальдивы могут исчезнуть. Фото: Shutterstock

Из-за изменения климата острова Мальдивской Республики могут исчезнуть к концу 21 века. Страна может не выдержать темпов экологических потерь.

Об этом заявила министерка окружающей среды, изменения климата и технологий Мальдив Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.

"Изменение климата - реально, и мы самая уязвимая страна в мире. Для нас нет высшей почвы. Есть только мы, наши острова и море", - объяснила женщина.

По ее словам, сейчас поверхность 80% из 1 190 островов страны только на 1 метр выше уровня моря, и повышение уровня воды ставит их под угрозу.

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Шауна сообщила, что на 90% островов зафиксированы подтопления, а эрозия береговой линии расположена на уровне 97%.

"Наш доход, наше питание и наше выживание зависит от того, как мы решаем эти проблемы. Будущее нашей страны, будущее наших людей, будущее нашей культуры - все зависит от наших сегодняшних действий", - добавила она.

Мальдивы уже сделали несколько адаптационных мероприятий, которые должны уменьшить влияние на климатические изменения. Это инструменты защиты прибрежья и программы для повышения общин. Также страна хочет стать "лидером в усилиях по смягчению последствий", как, например, уменьшение выбросов парниковых газов.

Мальдивские острова являются отличным вариантом для спокойного пляжного отдыха. Дополнительный релакс обеспечат эксклюзивные SPA-процедуры, белоснежные пляжи и теплые воды Индийского океана. Если вы не знаете, на какой остров отправиться, можно обратиться за рекомендацией к профессионалам.