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пятница, 02 апреля 2021 15:40

Избежать рисков: как правильно открыть и пополнить депозит

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Избежать рисков: как правильно открыть и пополнить депозит
Перечисление денежных средств на вклад возможно не только владельцем депозитного счета. Фото: unsplash

Перед открытием депозита украинцам советуют узнать все условия предоставления такой финансовой услуги в выбранном банке.

Основные рекомендации обнародовал Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Перед открытием депозита стоит выяснить:

- процентную ставку,

- срок и валюту вклада,

- способ получения процентов,

- условия снятия и пополнения вклада в течение действия договора, условия пролонгации срока действия договора,

- возможность досрочного возврата вклада,

- наличие дополнительных комиссий.

Также советуют ознакомиться с информацией о системе гарантирования вкладов физических лиц, получить консультацию сотрудника банка, внимательно прочитать проект договора.

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Право вкладчика на пополнение депозита в течение срока действия договора реализуется в случае и на условиях, предусмотренных договором.

Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:

- определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;

- установить срок, в течение которого может осуществляться пополнение;

- не устанавливать ограничений по размеру и сроков пополнения.

В Фонде обращают внимание, что перечисление денежных средств на вклад возможно не только владельцем депозитного счета.

"На депозит могут зачисляться средства, поступившие на имя его владельца от другого лица, если договором не предусмотрено иное. Предоставление владельцем данных о своем депозитном счете другому лицу считается предоставлением согласия владельцем счета на получение денежных средств от другого лица", - говорится в сообщении.

Банки требуют от украинцев подтверждения источников дохода при оформлении депозитов и переводов. Если клиент не может это сделать - операцию блокируют.

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