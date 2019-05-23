Иск Приватбанка против Коломойского: появились интересные подробности

Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании миллиардов долларов. Фото: Еспресо.TV

Приватбанк подал иск в американский суд против экс-владельца банка Игоря Коломойского и компаний, связанных с ним.

Иск подали 21 мая. Правда, на сайте суда пока отсутствует информация о сроках его рассмотрения. Известно, что Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании миллиардов долларов с помощью компании штата Делавэр, передает Обозреватель.

В иске также говорится о другом экс-владельце банка Геннадие Боголюбове. Еще фигурируют Мордехай Корф, Хаим Шохет, Уриэль Цви Лабер и около 20 компаний. За счет Приватбанка они покупали предприятия по производству стали и ферросплавов в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки. Инвестировали в коммерческую недвижимость в Далласе и Кливленде.

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"Приватбанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые, как считает банк, он получил в результате различных противоправных действий, совершенных бывшими владельцами. Они присваивали и легализовали поступления от корпоративных кредитов, выданных Приватбанком до национализации", - пояснили в Приватбанке.

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский проиграл суды Нацбанку по делу по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид. Последние требовали через суд освободить их от обязательств возвращать 2,6 млрд грн и 143 млн грн кредитов, которые НБУ выдал Приватбанку.