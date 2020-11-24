Ищу удаленную работу: топ-5 креативных вакансий ноября

Работать удаленно предлагают в сферах дизайна, пошива одежды и PR. Фото: unsplash

Тем, кто не хочет работать в офисе, предлагают вакансии ретушеров, швей и видеодизайнеров.

Подборку ноябрьских предложений для удаленной работы подготовили аналитики robota.ua.

Дизайнер-ретушер для выпускных альбомов в Bephoto

В фотостудию ищут специалиста. Нужны кандидаты, владеющие Adobe Photoshop и Adobe Lightroom, с опытом работы от 3 лет. Ожидается, что претендент будет иметь опыт верстки или создания фотоальбомов. Среди задач для нового работника: ретушь фотографий, макетирование фотокниги; корректировки недостатков пластикой; работа со слоями; общение с заказчиком online.

Швея в Hidemont

Кожаная мастерская ищет швей на удаленную работу. В обязанности будет входить: качественный отшив изделий из кожи (в основном мелкие изделия, например, кошельки) отшив изделий с соблюдением технологических требований; соблюдение сроков производства. Для работы важны: внимательность, ответственность и опыт работы с кожей.

Ретушер в Kasta

Наибольший модный маркетплейс одежды, обуви и аксессуаров в Украине, приглашает на работу специалиста. Требования к квалификации: обработка студийных фотографий для размещения на сайте. Профессиональные компетенции: опыт работы ретушером от 2 лет; работа в интернет-магазинах, поточная обработка каталогов и лукбук; отличные знания Adobe; умение работать в быстром темпе; уравновешенность и стрессоустойчивость; позитивный настрой и оптимизм; умение работать в команде.

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Видеодизайнер

SMM-агентство с офисами в Киеве и Лондоне ищет работника. Что нужно делать: создавать промо-материалы, рекламные ролики; работать с видеоконтентом, монтаж и обработка видео; участвовать в обсуждении идей для промо-видео. Необходимые навыки: опыт создания видеороликов; знание программ пакета Adobe (After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator) умение работать в команде; наличие портфолио motion роликов и готовность выполнить тестовое задание (оплачиваемое) хорошее знание композиции, знание теории цвета, чувство прекрасного.

PR-менеджер в Alanterz

Онлайн-магазину по продаже брендовой одежды нужен ответственный, коммуникабельный, исполнительный ивент/pr/smm-менеджер. Требования: опыт в сфере организации мероприятий и фотосессий; опыт в сфере медиа будет преимуществом (телевидение, вечеринки, шоу), навыки копирайтинга; грамотная речь, ведение переписки, организация встреч. Должностные обязанности: планирование и проведение мероприятий; smm-менеджер: ведение соцсетей бренда (Instagram, Telegram) планирование и сопровождение фотосессий; сотрудничество с инфлюенсерамы, выполнение поручений руководителя.

Периодически кандидатам на собеседованиях задают дискриминационные, личные и оскорбительные вопросы. На самом деле они запрещены законодательством и за них можно привлечь к ответственности