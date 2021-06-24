Ищу работу: назвали вакансии с высокими зарплатами

Работодатели готовы платить высокую заработную плату кандидатам с опытом и высшим образованием. Фото: pixabay.com

В июне на сайтах поиска работы активно начали появляться вакансии с предложениями заработной платы от 75 тыс. грн в месяц.

Специалистам обещают официальное трудоустройство, жилье и собственный автомобиль на период работы. Что входит в обязанности и какие требования предъявляют к кандидатам, пишет The Point.

Директор по маркетингу в Motormart (Днепр)

В команду нужен специалист с опытом работы на аналогичной должности от трех лет, высшим образованием; с высоким уровнем самоорганизации. Работодатель предлагает 100 тыс. грн зарплаты, официальное трудоустройство с социальным пакетом, возможности для развития профессиональных и личностных компетенций.

Операционный директор (Киев)

Американская торговая компания ищет кандидатов с аналогичным опытом работы 5-10 лет. Нужен человек, который способен сотрудничать с различными организационными культурами и отделами, может управлять несколькими проектами одновременно, свободно владеет английским. Компания предлагает 120 тыс. грн заработную плату, соцпакет.

Финансовый директор (с функцией генерального директора)

Также компании нужен финансовый директор. Это человек с экономическим образованием, опытом работы от 7 лет, знанием налоговых требований и требований к отчетности. Предлагается заработная плата в размере 160 тыс. грн.

Директор производства (Харьков)

Мясокомбинат ищет специалиста с опытом работы директором на мясном предприятии от трех лет, навыками работы с 1С, "Битрикс", знанием технологий забоя, обвалки, производства колбасной продукции. Компания предлагает зарплату в пределах 50 -100 тыс. грн, жилье.

Коммерческий директор в Irosteecon LLC (Одесса)

Компания, которая работает в сфере тяжелого машиностроения, ищет человека с управленческим опытом работы в производственных компаниях от двух лет, опытом продаж в Украине, опытом работы на рынке США или Евросоюза. Знание английского языка не ниже Advanced. Обещают зарплату в размере 100 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому предлагают больше всего работы

Директор сети магазинов

Требуется специалист с обязательным опытом работы в ритейле от двух лет, умением использовать взаимосвязь коммерческого направления, маркетинга, логистики и других функций для достижения показателей в продажах в командной работе. Желательно иметь собственный автомобиль. Стоимость топлива компенсируют. Обещают официальное трудоустройство, подчиненность исполнительному директору, зарплату 75 -130 тыс. грн.

IT-директор (CIO) (Киев)

Международная фармацевтическая компания ищет специалиста с высшим профильным образованием, опытом работы на аналогичной должности от трех лет, знанием современных IT-технологий и продуктов. Требуется знание английского на уровне, достаточном для участия в переговорах с иностранными коллегами. Обещают заработную плату от 100 тыс. грн, официальное оформление, корпоративный автомобиль. Испытательный срок - 6 месяцев.

В мае большинство работодателей готовы были платить 11-15 тыс. грн. В то же время большинство кандидатов согласны были получать зарплату в пределах 8-13 тыс. грн. По вакансиям средняя зарплата в мае достигла 11,7 тыс. грн. По резюме ее размер составил 12 тыс. грн, свидетельствуют данные Прозора Робота.