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среда, 02 сентября 2020 21:10

Ищу работу: кто из украинцев хочет работать удаленно

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Во время карантина 54% компаний перевели работников на удаленную работу. В то же время часть работодателей дальше хотят сочетать удаленную и офисную работу. А почти половина компаний хотела бы вернуться к привычному формату организации труда.

57% работодателей не уменьшали зарплаты из-за карантина. В то же время 7% сократили их на 50%, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua
  Чаще всего об изменении формата работы заявляли работники сферы образования, туризма, баров и ресторанов, финансов, красоты и спорта.
Чаще всего об изменении формата работы заявляли работники сферы образования, туризма, баров и ресторанов, финансов, красоты и спорта.

Наибольшими преимуществами удаленного формата работы есть уменьшение расходов на аренду и содержание офиса. Также работодатели отмечают, что выросла эффективность работников.

Работники отмечают, что с началом карантина пришлось перейти на дистанционную работу. Чаще всего об изменении формата работы заявляли работники сферы образования, туризма, баров и ресторанов, финансов, красоты и спорта.

53% работников говорят, что их заработные платы по сравнению с докарантинним периодом не изменились. Почти 44% жалуются на уменьшение доходов, а 3% говорят о росте зарплат. При этом заработная плата сократилась преимущественно в тех работников, которые перешли на удаленный формат работы.

Автор: olx.ua
  Среди преимуществ удаленной работы украинцы называют возможность экономить время на дорогу, самостоятельно распределять рабочее время.
Среди преимуществ удаленной работы украинцы называют возможность экономить время на дорогу, самостоятельно распределять рабочее время.

Больше всего зарплаты уменьшили в сферах туризма и развлечений, красоты и спорта, недвижимости и торговли. Упали заработки работников баров и ресторанов.

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В июне-августе на свое привычное рабочее место вернулись только 18% работников. Большая часть опрошенных продолжила работать удаленно.

Среди преимуществ удаленной работы украинцы называют возможность экономить время на дорогу, самостоятельно распределять рабочее время, работать где угодно. В то же время из-за бытовых факторов работники часто отвлекаются. Части не хватает живого общения.

На начало августа в Украине насчитывалось 506 тыс. безработных. Среди них больше всего людей в возрасте 35-45 лет. Правда, в конце лета безработица росла медленнее, чем в предыдущие месяцы. Например, в апреле в центрах занятости зарегистрировали 149 тыс. украинцев, мае - 97 тыс., июне - 75 тыс., свидетельствуют данные Госслужбы занятости.

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Дата
02
сентября

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