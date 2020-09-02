Ищу работу: кто из украинцев хочет работать удаленно

Во время карантина 54% компаний перевели работников на удаленную работу. В то же время часть работодателей дальше хотят сочетать удаленную и офисную работу. А почти половина компаний хотела бы вернуться к привычному формату организации труда.

57% работодателей не уменьшали зарплаты из-за карантина. В то же время 7% сократили их на 50%, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua Чаще всего об изменении формата работы заявляли работники сферы образования, туризма, баров и ресторанов, финансов, красоты и спорта.

Наибольшими преимуществами удаленного формата работы есть уменьшение расходов на аренду и содержание офиса. Также работодатели отмечают, что выросла эффективность работников.

Работники отмечают, что с началом карантина пришлось перейти на дистанционную работу. Чаще всего об изменении формата работы заявляли работники сферы образования, туризма, баров и ресторанов, финансов, красоты и спорта.

53% работников говорят, что их заработные платы по сравнению с докарантинним периодом не изменились. Почти 44% жалуются на уменьшение доходов, а 3% говорят о росте зарплат. При этом заработная плата сократилась преимущественно в тех работников, которые перешли на удаленный формат работы.

Автор: olx.ua Среди преимуществ удаленной работы украинцы называют возможность экономить время на дорогу, самостоятельно распределять рабочее время.

Больше всего зарплаты уменьшили в сферах туризма и развлечений, красоты и спорта, недвижимости и торговли. Упали заработки работников баров и ресторанов.

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В июне-августе на свое привычное рабочее место вернулись только 18% работников. Большая часть опрошенных продолжила работать удаленно.

Среди преимуществ удаленной работы украинцы называют возможность экономить время на дорогу, самостоятельно распределять рабочее время, работать где угодно. В то же время из-за бытовых факторов работники часто отвлекаются. Части не хватает живого общения.

На начало августа в Украине насчитывалось 506 тыс. безработных. Среди них больше всего людей в возрасте 35-45 лет. Правда, в конце лета безработица росла медленнее, чем в предыдущие месяцы. Например, в апреле в центрах занятости зарегистрировали 149 тыс. украинцев, мае - 97 тыс., июне - 75 тыс., свидетельствуют данные Госслужбы занятости.