Ищу работу: что стоит рассказывать на собеседовании

На собеседовании начинайте рассказ о себе с характеристики последнего места работы, подчеркните ваши достижения и успехи. Фото: pixabay.com

Собеседование - важный этап поиска работы. После разговора с кандидатом работодатель формирует первое впечатление о нем.

Часто на собеседовании соискатели говорят много лишнего и забывают о самом главном, что характеризует их как профессионалов. Поэтому слышат отказы от работодателей. К собеседованию обязательно нужно готовиться заранее, пишет The Point.

Акцент на профессиональном пути

На собеседовании обычно работодатель предлагает рассказать кандидату о себе. Это не значит, что нужно углубляться в события жизни, которые не связаны с профессиональной деятельностью. Например, о свадьбе или защите диплома вспоминать не обязательно. Лишней будет информация о практике в студенческие годы или первой работе. Конечно, если это не последние события в вашей жизни. Начинайте рассказ о себе с характеристики последнего места работы, подчеркните ваши достижения и успехи.

Увлекательная история

Не нужно цитировать факты, которые уже отметили в резюме. Продумайте, как заинтересовать работодателя. Вспомните о навыках, которые помогли достичь успехов на предыдущем месте работы. Не говорите заученных фраз о том, что вы старательный и ответственный работник. Лучше приведите примеры, которые охарактеризуют вас с лучшей стороны.

Прогноз

Попробуйте спрогнозировать, какой успех будет иметь компания, если вас примут на работу. Правда перед этим стоит изучить, чем занимается компания.

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Краткость - сестра успешного собеседования

Рассказ о себе не должен быть длинным и монотонным. Лучше вложиться в 1 мин.

Рассказ о себе, если отсутствует опыт работы

Объясните работодателю, что вы готовы быстро учиться и хотите получить именно эту должность. Вспомните о дополнительных курсах или тренингах, которые посещали ранее. Возможно вы участвовали в волонтерских программах, или владеете необходимыми для этой работы навыками.

1 июля на учете в Государственной службе занятости находились почти 518 тыс. безработных. Среди них 58% - женщины, 42% - мужчины. Половина безработных имеет высшее образование. 33% - окончили профессионально-технические учебные заведения, а 17% - общеобразовательную школу. Молодежь до 35 лет составляет треть безработных. Другая треть - люди, которым от 35 до 44 лет. Среди тех, кому более 45 лет, - 40% безработных.