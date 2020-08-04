"Инвесторам важны реформы и простота доступа к инфраструктуре" - Чижиков

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков считает, что удешевление подключения к электросетям могло бы стать сигналом для инвесторов. Фото: ZIK.ua

Бизнес очень заинтересован, чтобы подключение к электросетям не было проблемой. Это необходимо реализовать в ближайшее время, поскольку для бизнеса важно построение рыночных отношений. Это важно и для иностранных инвесторов, которые готовы инвестировать.

Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, комментируя внедрение стимулирующего тарифа для увеличения инвестиций и обновления электросетей,

Чижиков считает, что упрощение и удешевление подключения к электросетям могло бы стать сигналом для инвесторов. По его мнению, RAB тариф позволит инвестировать в сети, обновить их и снизить цену на подключение новых объектов к электроинфраструктуре.

"Это большая бюрократия и бизнесу не понятно, почему он должен за свой счёт построить подстанцию и ещё деньги заплатить. Это никуда не годиться. Поэтому сейчас бизнес очень заинтересован, чтобы подключение к электросетям не было проблемой, и если получится это реализовать – это будет хорошо. Хотелось бы поскорее. Построение рыночных отношений важно. Бизнес этого ждёт, и иностранцы готовы инвестировать", - подчеркнул Чижиков.

По словам Чижикова, в Украине есть определённый прогресс с упрощением условий для присоединений к сетям по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Это повлияло на инвестклимат страны - с последних мест в рейтинге Doing Business Украина подошла к 80-100.

Для развития успеха эксперт предлагает воспользоваться опытом стран ближнего зарубежья - Польши, Грузии, Турции и простимулировать внутренних инвесторов вкладывать в развитие страны.

"Мы видим один из вариантов, как действовала в своё время и Польша, и Грузия, а особенно Турция, где сейчас у них создано порядка 280 индустриальных зон, где действуют другие условия. Компания заходит в такой парк, и она больше с государством практически не имеет дела. Там обеспечивается доступ к электроэнергии, к газу. Коммуникации для инвестора идут только через администрацию парка. Такие точечные объекты могли бы быть очень привлекательными для иностранцев. Но сначала мы должны сами туда начать инвестировать", - отметил Чижиков.

Как ранее сообщалось, в Минэнерго считают, что введение RAB-тарифов – важнейший механизм для дальнейших инвестиций в сети операторов систем распределения. Ранее Экспертный Совет при Министерстве энергетики высказался за введение RAB-регулирование по европейскому образцу. Его ключевые особенности - единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация настаивает, что при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирования, а именно - избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала – WACC.