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четверг, 21 января 2021 11:46

Инвестиции Метинвеста в благоустройство Мариуполя превысили 360 млн грн за пять лет
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За последние пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов и создание благоустроенных общественных пространств в Мариуполе более 362 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба компании, средства были направлены на преображение городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг. Деятельность в этом направлении "Метинвест" продолжит и в 2021 году.

  За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен
За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен

Так, в партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами за пять лет был реализован целый ряд важных проектов:

• в 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг;
• отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦПАУ;
• открыты два IT-хаба – Multi-Hub "SPALAH" и IT-хаб "1991";

  За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен
За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен

• к юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился современный музыкальный пешеходный фонтан;

  За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен
За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен

• благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь;
• в обновленном парке "Веселка" открылась "маленькая Голландия" – комфортная благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом;

  За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен
За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен

• а рядом – самый большой в Украине центр административных услуг "Мультицентр", возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан.

  За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен
За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен

Кроме того, при активной поддержке "Метинвестом" проекта "Уютный двор" в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, красивыми беседками и скамейками, площадками для занятия спортом.

  За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен
За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен

В 2020 году компания в сотрудничестве с муниципалитетом продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности современное место отдыха на городском пирсе и иллюминация на площади Свободы.

Также металлургическая компания инвестировала и в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.

  За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен
За пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов более 362 миллионов гривен

"Ежегодно Группа Метинвест инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации наиболее важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями", – подчеркнул генеральный директор МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

Как отметил генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко: "Сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социальнозначимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях из-за пандемии коронавируса. Группа "Метинвест" продолжает совместно с городом реализацию важных, формирующих будущее социальных проектов".

Напомним, Группа "Метинвест" в прошлом году подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ.

Обозреватель
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