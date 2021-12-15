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среда, 15 декабря 2021 00:17

Иностранные инвестиции в Украину будут рекордными за пять лет - Шмыгаль

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Иностранные инвестиции в Украину будут рекордными за пять лет - Шмыгаль
Шмыгаль назвал количество иностранных инвестиций в Украину. Фото: Украинская правда

Иностранные инвестиции с учетом реинвестиций составят 6,5 млрд долларов в этом году, что является самым большим показателем за 5 лет.

В скором времени появятся первые заявки в рамках поддержки проектов с крупными инвестициями, то есть более чем на 20 млн долларов, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на форуме UkraineInvest.

"Рад сообщить, что на этой неделе будут поданы 2 заявки инвесторов на получение государственной поддержки. Общая сумма инвестиций примерно 96 млн долларов",– заявил он.

Проекты касаются сфер агропереработки и производства строительных материалов.

"В то же время потенциальные инвестиции в рамках этой программы поддержки уже составляют более 2 миллиардов долларов от 27 инвесторов", - добавил премьер.

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Великобритания выделит дополнительные средства в поддержку Украины. Речь идет об 1 миллиарде фунтов стерлингов. Это примерно $1,3 млрд.

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