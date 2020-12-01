Импортные и отечественные овощи: какие покупать дешевле

Более 40% овощей в Украине мы завозим из Турции. Фото: unsplash

Отечественные овощи стоят дороже, чем импортные, так как в их цену закладывают стоимость обогрева теплиц.

Из-за рубежа в этом году стали везти на 90% меньше лука, чем в прошлом. Падение импорта картофеля, капусты и чеснока составило 70%, пишет "Сегодня".

"Более 40 процентов овощей в Украину мы завозим из Турции. Около 10 - это Нидерланды, Испания, Польша. До 5 процентов - Китай и Израиль. Египетские овощи также присутствуют, грузинские, немецкие", - подсчитала заместитель гендиректора Украинской аграрной конфедерации Наталья Зарицкая.

С выращиванием отечественных овощей особых проблем нет. А засилье импорта на рынке вызвано нехваткой овощехранилищ. Чтобы продукты не гнили и не увядали, в них нужно поддерживать соответствующую температуру и влажность.

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Это сказывается и на качестве, и на цене, признают продавцы.

"Украинский товар сейчас дороже, потому что люди отапливают теплицы. Обычно он больше стоит в закупке. Импортный привозят большими партиями, и он в разы дешевле", - рассказывает продавец Марьяна.

Именно поэтому стремительно дорожают помидоры и огурцы. Но некоторые овощи дешевеют. По подсчетам Зарицкой, это лук, капуста, свекла, морковь и картофель - "борщевой набор".

"Здесь потребитель может сэкономить. Но мы прогнозируем, что такая динамика будет наблюдаться недолго. Да и традиционно под Новый год ряд овощей дорожает. Также будут дороже петрушка, укроп и остальная зелень", - прогнозирует эксперт.

По качеству отечественные и импортные овощи не отличаются, говорят диетологи. Но в последних выше риск наличия нитратов и пестицидов - чтобы дольше оставались свежими. Поэтому если овощ очень большой, не имеет присущего ему запаха и долго остается свежим без холодильника - лучше такой не есть.

С начала следующего года стоимость молочной продукции может возрасти на 2,5-5%.