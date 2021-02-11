Импорт картофеля увеличился в 250 раз

50% украинского рынка заполнено белорусским крахмалом. Фото: unsplash

В течение последних 2 лет объем импортируемого картофеля в Украине увеличился на 2500%, картофельного крахмала - на 700%.

Это продукция преимущественно из Беларуси, пишет AgroPortal.ua.

"50 процентов украинского рынка заполнено белорусским крахмалом. 100 процентов пюре картофельного в виде хлопьев - тоже импорт. В Украине осталось одно производство этого товара - в Черновицкой области, и оно уже 2 года не работает. По картофелю фри ситуация не намного лучше", - отмечает директор компании "Вимал" Сергей Симоненко.

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Он говорит, что прослеживает экономическую войну против Украины в направлении картофелеводства. По словам Симоненко, если Украина примет концепцию развития отрасли, то еще нужно будет разработать ряд механизмов, которые позволят ее реализовать.

"Эти механизмы должны работать примерно 8 лет. 5 лет пойдет на развитие картофелеводства и строительство перерабатывающих мощностей. Еще примерно 3 года потратят на обучение руководителей и коллективов построенных предприятий", - пояснил производитель.

2020-го импорт агропродукции увеличился на 13% по сравнению с 2019-м. В прошлом году этих товаров ввезли на $6,9 млрд.