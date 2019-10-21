"Хуже, чем МММ" – Гонтарева высказалась о ПриватБанке

Гонтарева назвала абсурдом требования Коломойского. Фото: Еспресо.TV

Бывший председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева назвала абсурдом заявление бизнесмена Игоря Коломойского о намерении получить $2 млрд компенсации за национализацию ПриватБанка.

"Банк был пустой пирамидой, хуже МММ. Там не только капитала, а там активов не было. На сегодня 217 млрд грн невозвращенных кредитов, выданных связанным с акционерами лицам. Уже меня нет два с половиной года, банк в государственных руках уже почти три года. Не выплачено ни копейки по этим кредитам, никакой. То есть мы постоянно говорим, что государство внесло 155 млрд грн, а на самом деле бывшие владельцы должны ПриватБанку 217 млрд грн", - сказала она в интервью "Прямому".

Гонтарева не знает, о каких $ 2 млрд компенсации говорит Коломойский.

"Мы говорим о дыре. Из дыры деньги выйти не могут. Вот есть дыра, а есть деньги. Я даже не знаю, о каких 2 млрд долл. Это нонсенс и очередной театр абсурда, который я даже не хочу обсуждать", - заявила Гонтарева .

Почти 3,5 тысячи гривен заплатил каждый украинец за спасение ПриватБанка. Спасая его от банкротства 2016 году, правительство национализировало финансовое учреждение, и это стоило налогоплательщикам 150 млрд грн.