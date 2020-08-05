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среда, 05 августа 2020 20:40

Хорошие новости для ФЛП: отменили обязательную книгу учета доходов

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Хорошие новости для ФЛП: отменили обязательную книгу учета доходов
Предпринимателям упростили работу. Фото: NaChasi

Физическим лицам - предпринимателям отменили ведение книги учета доходов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", сообщает пресс-служба Офиса президента.

ФЛП I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме с указанием суммы дохода за месяц.

Физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

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"Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления. Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегченны условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходов и других дополнительных благах и возмещениях", - говорится в сообщении.

В Кабмине ожидают, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business поднимется минимум на 10 позиций. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что важно улучшать бизнес-климат в Украине.

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