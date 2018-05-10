Хорошая новость для предпринимателей: вести бизнес станет легче

Также в правительстве запустили пилотные проекты обеспечения кредитов для малых предприятий. Фото: biz.nv.ua

Кабмин принял решение о дерегуляции бизнес-отношений в Украине.

10 мая на заседании правительства Кабмин утвердил риск-ориентированный подход к осуществлению проверок бизнеса. Он предполагает анализ рисков деятельности предприятий и проверку только наиболее рисковых объектов, которые могут иметь нарушения, пишет Громадське.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, кого будут освобождать от уплаты единого взноса

Кроме этого, была принята концепция саморегулирования бизнеса. Это позволит предприятиям объединяться в саморегулируемые организации Поэтому забрать у государства функции регулирования различных сфер производства.

Также в правительстве запустили пилотные проекты обеспечения кредитов для малых предприятий. Ввели меры для поддержки малого и среднего бизнеса.

В Украине больше половины, 58% представителей малого и среднего бизнеса считают государство препятствием и ограничением для своей деятельности. 28% - врагом.