Хорошая новость для предпринимателей: вести бизнес станет легче

Кабмин принял решение о дерегуляции бизнес-отношений в Украине.
10 мая на заседании правительства Кабмин утвердил риск-ориентированный подход к осуществлению проверок бизнеса. Он предполагает анализ рисков деятельности предприятий и проверку только наиболее рисковых объектов, которые могут иметь нарушения, пишет Громадське.
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Кроме этого, была принята концепция саморегулирования бизнеса. Это позволит предприятиям объединяться в саморегулируемые организации Поэтому забрать у государства функции регулирования различных сфер производства.
Также в правительстве запустили пилотные проекты обеспечения кредитов для малых предприятий. Ввели меры для поддержки малого и среднего бизнеса.
В Украине больше половины, 58% представителей малого и среднего бизнеса считают государство препятствием и ограничением для своей деятельности. 28% - врагом.
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