Хлеб продолжит дорожать

Цены на хлеб массовых сортов будут расти медленнее. Фото: pexels.com

В 2021 году цены на хлеб в Украине продолжат расти. Эксперты прогнозируют, что стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 15-20%.

По словам исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, цены на хлеб массовых сортов будут расти медленнее - максимум на 10%. В то же время рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий составит 20-25%, пишет "Фокус".

Рост стоимости произойдет в связи с повышением закупочных цен на зерновые. Кукуруза продается по 7 тыс. грн за т, пшеница - 7,5-8 тыс. грн за т.

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Впрочем, еще в июле 2020-го цена на кукурузу колебалась в диапазоне 5 тыс. грн/т, а пшеницы - около 6 тыс. грн/т.

Молочная продукция в Украине находится на пике стоимости. Эксперты считают, что эта тенденция продлится минимум весь 1-й квартал 2021 года.