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понедельник, 04 мая 2020 19:31

Группа депутатов обжаловала закон о рынке земли

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Группа депутатов обжаловала закон о рынке земли
КСУ просят признать закон неконституционным. Фото: pexels.com

4 мая в Конституционный суд Украины поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины", - сообщается на сайте КСУ.

Уполномоченными представителями указаны глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и народный депутат Сергей Власенко.

Депутаты заявляют, что внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассматривался закон, созвали на 30 марта. Сам закон в целом приняли уже 31 марта.

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Народные депутаты указывают на статью 27 Регламента, согласно которой председательствующий на заседании Верховной Рады имеет право продолжать заседание только на 15 минут.

В представлении отмечается, что при рассмотрении поправок в закон 30 марта в зале не было необходимого для принятия решений количества депутатов.

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом отменила мораторий на ее продажу, который действовал с 2001 года.

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Дата
04
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