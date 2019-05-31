Гройсман рассказал о готовности вводить рынок электроэнергии

Кабмин подготовил пакет документов. Фото: censor.net.ua

Кабинет министров на следующем заседании примет необходимые решения для запуска рынка электроэнергии в Украине с 1 июля.

"Все те предприятия, государственные компании, которые имеют к этому отношение сегодня абсолютно поняли, что они должны это сделать, и это будет сделано… Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

Важно то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения.

"Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он.

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Не должна существенно расти цена для промышленности, а для этого нужны соответствующие решения правительства и регулятора.

"Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - подчеркнул Гройсман.

По мнению политолога Кирилла Сазонова, основным оппонентом нового рынка электроэнергии, который вводится в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС, является предприниматель Игорь Коломойский. При этом олигарх даже не скрывает своей заинтересованности в отмене реформы энергорынка.