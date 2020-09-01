Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года

 
Ексклюзивы
1/5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
4 Просмотров: 432
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2178
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1386
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3474
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7983
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1746
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11511
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1593
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 945
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2277
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 603
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 900
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5841
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3393
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 225
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
среда, 02 сентября 2020 10:30

Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года

  Комментировать

Гривня празднует 24-й день рождения. В обращение национальную валюту ввели 2 сентября 1996 года. Она заменила карбованцы.

На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн крб. Нацбанк ввел в обращение более 3,1 млрд грн, сообщила пресс-служба регулятора.

За 24 года банкнотно-монетный ряд гривни существенно изменился. Количество номиналов сократилось с 17 до 13. В частности, в октябре 2019-го из обращения исчезли монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. В течение трех лет их можно обменять в отделениях банков. В то же время магазины мелочь не принимают, а сумму в чеке округляют.

Постепенно исчезнут монеты номиналом 25 коп. Их уже перестали чеканить, одновременно деньги остаются законным платежным средством в Украине. Со временем в обращении останутся исключительно 10 и 50 коп.

Автор: НБУ
  В 2020-м Национальный банк завершил переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны.
В 2020-м Национальный банк завершил переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны.

Кроме того, Национальный банк решил отказаться от бумажных купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Такое решение вынужденное - банкноты мелких номиналов быстро изнашиваются. Чтобы заменить их, 27 апреля 2018 года в обращении появились металлические 1 и 2 грн. Монету номиналом 5 грн ввели 20 декабря 2019-го. В этом году в июне украинцы увидели металлические 10 грн. Бумажные деньги соответствующих номиналов банкнотно-монетный двор НБУ печатать перестал. В то же время они будут оставаться в обращении до естественного износа.

В 2020-м Национальный банк завершил переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривни. Он продолжался с 2014 года. За это время в обращении появились более надежные и защищенные от подделок банкноты. По дизайну следуют купюрам соответствующих номиналов прошлых лет. Новые 20 грн в обращение ввели 25 сентября 2018-го. В феврале 2019-го обновили банкноту номиналом 500 грн, в декабре - 50 и 100 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар, латте или бутылка пива: что можно купить на 29 грн

Кроме того, в октябре прошлого года в обращение ввели купюру самого большого номинала - 1000 грн. На лицевой стороне изображен портрет ученого Владимира Вернадского. На оборотной - здание президиума Национальной академии наук Украины.

В этом году, в конце февраля, появились обновленные 200 грн.

В наличном обращении на начало апреля находилось 424,2 млрд грн. Банкнот - на 421,4 млрд грн, монет - на 2,7 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ. На одного украинца приходилось 67 банкнот и 184 монеты. В то же время граждане постепенно переходят на безналичные расчеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
9
 1 Просмотров: 102217
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
9
 Просмотров: 76243
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 72968
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 11322
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ Просмотров: 9054
Экономика
Коммунальные услуги: объяснили, каким должен быть качественный газ
Коммунальные услуги: объяснили, каким должен быть качественный газ Просмотров: 198
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 1206
Назвали самую дешевую квартиру для аренды
Назвали самую дешевую квартиру для аренды Просмотров: 495
Lufthansa на месяц перенесла восстановление сообщения с Киевом
Lufthansa на месяц перенесла восстановление сообщения с Киевом Просмотров: 81
Волкер получил должность в украинской компании
Волкер получил должность в украинской компании Просмотров: 918
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
6
В Одессе отменили региональный русский язык
5
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
4
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
3
Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры
Голосов: 25164
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua