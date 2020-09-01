Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года

Гривня празднует 24-й день рождения. В обращение национальную валюту ввели 2 сентября 1996 года. Она заменила карбованцы.

На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн крб. Нацбанк ввел в обращение более 3,1 млрд грн, сообщила пресс-служба регулятора.

За 24 года банкнотно-монетный ряд гривни существенно изменился. Количество номиналов сократилось с 17 до 13. В частности, в октябре 2019-го из обращения исчезли монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. В течение трех лет их можно обменять в отделениях банков. В то же время магазины мелочь не принимают, а сумму в чеке округляют.

Постепенно исчезнут монеты номиналом 25 коп. Их уже перестали чеканить, одновременно деньги остаются законным платежным средством в Украине. Со временем в обращении останутся исключительно 10 и 50 коп.

Автор: НБУ В 2020-м Национальный банк завершил переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны.

Кроме того, Национальный банк решил отказаться от бумажных купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Такое решение вынужденное - банкноты мелких номиналов быстро изнашиваются. Чтобы заменить их, 27 апреля 2018 года в обращении появились металлические 1 и 2 грн. Монету номиналом 5 грн ввели 20 декабря 2019-го. В этом году в июне украинцы увидели металлические 10 грн. Бумажные деньги соответствующих номиналов банкнотно-монетный двор НБУ печатать перестал. В то же время они будут оставаться в обращении до естественного износа.

В 2020-м Национальный банк завершил переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривни. Он продолжался с 2014 года. За это время в обращении появились более надежные и защищенные от подделок банкноты. По дизайну следуют купюрам соответствующих номиналов прошлых лет. Новые 20 грн в обращение ввели 25 сентября 2018-го. В феврале 2019-го обновили банкноту номиналом 500 грн, в декабре - 50 и 100 грн.

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Кроме того, в октябре прошлого года в обращение ввели купюру самого большого номинала - 1000 грн. На лицевой стороне изображен портрет ученого Владимира Вернадского. На оборотной - здание президиума Национальной академии наук Украины.

В этом году, в конце февраля, появились обновленные 200 грн.

В наличном обращении на начало апреля находилось 424,2 млрд грн. Банкнот - на 421,4 млрд грн, монет - на 2,7 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ. На одного украинца приходилось 67 банкнот и 184 монеты. В то же время граждане постепенно переходят на безналичные расчеты.