Гривна укрепилась к евро и доллару

6 мая котировка гривни к доллару установились на уровне 26,87 - 26,90 гривны за доллар.
Это произошло на закрытии межбанка. Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Евро - 29,05 - 29,08 гривны;
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Доллар США - 26,87 - 26,90 гривны;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,84 - 27,12 гривны. Евро покупают по 28,84 гривны.
На "черном" рынке доллар продают по 27,02 - 27,04 гривны, а евро - 28,43 - 29,12 гривны.
Ближайшие месяцы цены могут начать расти. Так, комитет монетарной политики Нацбанка ожидает умеренного ускорения инфляции, передает пресс служба регулятора.
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