Гривна укрепилась к евро и доллару

Гривна укрепилась к доллару и евро на межбанке. Фото: НБУ

6 мая котировка гривни к доллару установились на уровне 26,87 - 26,90 гривны за доллар.

Это произошло на закрытии межбанка. Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Евро - 29,05 - 29,08 гривны;

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Доллар США - 26,87 - 26,90 гривны;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,84 - 27,12 гривны. Евро покупают по 28,84 гривны.

На "черном" рынке доллар продают по 27,02 - 27,04 гривны, а евро - 28,43 - 29,12 гривны.

Ближайшие месяцы цены могут начать расти. Так, комитет монетарной политики Нацбанка ожидает умеренного ускорения инфляции, передает пресс служба регулятора.