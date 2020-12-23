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четверг, 24 декабря 2020 07:10

Гривна стремительно падает третий день подряд

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Гривна стремительно падает третий день подряд
Доллар подорожал на 21 копейку. Фото: pixabay

Национальный банк Украины на 24 декабря установил курс доллара на уровне 28,46 грн. Это на 21 копейку больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 34,62 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,24 грн. Продают по 28,50 грн.

За евро предлагают 34,21 грн. Продают по 34,70 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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