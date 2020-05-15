Гривна продолжает укрепляться

Гривна снова подорожала. Фото: Reuters

На понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины курс гривны по отношению к доллару укрепил более чем на 4 копейки.

По отношению к евро шривня поднялась на 2 копейки. Об этом сообщает НБУ.

НБУ установил официальные курсы валют на таком уровне:

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- 100 долларов США - 2663,80 гривен

- 100 евро - 2876,77 гривен

На валютном рынке межбанке курс доллара подешевел - до 26,63 грн / долл., В продаже, к 26,61 грн / долл. - в покупке.

Евро в продаже ппиднялося - до 29,85 грн / евро.

Украинские банки начали поднимать процентные ставки по новым гривневым кредитам для населения. Согласно оперативной информации Национального банка Украины, процентные ставки по кредитам для населения в гривне в апреле поднялись на 0,6 п.п. - с 37,3% в марте до 37,9% в апреле.