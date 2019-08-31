Гривна позитивно отреагировала на новое правительство

Гривна укрепила свои позиции на 9 копеек. Фото: Обозреватель

После назначения нового правительства гривна укрепилась по отношению к доллару.

Так, официальный курс на понедельник, 2 сентября Нацбанк установил на уровне 25,14 грн за доллар. Это на 9 копеек меньше, чем 30-го августа (25,23).

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,74 грн (на 30 августа - 27,94 грн).

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К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.