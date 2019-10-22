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вторник, 22 октября 2019 11:15

Гречка по 30 и импортная молочка: спрогнозировали цены на конец года

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Гречка по 30 и импортная молочка: спрогнозировали цены на конец года
Гречка может подорожать до 30 грн/кг. Фото: Depositphotos

До конца года будет дорожать хлеб и крупы. Больше всего в цене вырастет гречка.

"В этом году мало засеяли гречки - 40% от прошлогодних площадей. К январю можем увидеть цену 30 гривен за килограмм", - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет "Сегодня".

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В Украине мясо и молоко уже стоит, как в Европе.

"Мясные и молочные продукты могут подорожать не более чем на уровень инфляции. Иначе в Украине будут завозить продукцию из-за границы", - добавляет он.

В Украине с сентября 2018-го по сентябрь 2019-го больше всего подорожало куриное филе - на 16% до 110,3 грн/кг, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей. На 14% выросла мороженая рыба - 80,1 грн/кг. На 12% стала менее доступна вареная колбаса - 98,2 грн/кг. Сало поднялось на 8% - до 80,5 грн/кг. Свинина и говядина прибавили 5-7%. Мясо продавали по 124,5 и 134,5 грн/кг соответственно. На 14% до 41,6 грн за 200 г подорожало сливочное масло.

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