Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн

Около 70% пенсионеров - почти 10 млн - получают среднюю пенсию и ниже, то есть менее 3,5 тыс. грн. Фото: pixabay

С 1 апреля повысят пенсионный возраст для женщин до 60 лет. Также пересчитают выплаты для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию и имеет 24 месяца дополнительного стажа. В марте провели индексацию пенсий для всех на 11%. Как это повлияет на дефицит Пенсионного фонда и выплаты Gazeta.ua рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

С 1 апреля в Украине сравняется пенсионный возраст мужчин и женщин. Составит 60 лет. Насколько обоснован такой подход?

На самом деле это результат наложения двух пенсионных реформ. Первую запустили во времена Януковича - тогда начали увеличивать пенсионный возраст женщин. А сейчас она накладывается на пенсионную реформу Гройсмана. Здесь основным индикатором выхода на пенсию становится страховой стаж. Это элементы общей системы, направленной на искусственное уменьшение получателей пенсионных пособий. Фильтры в виде возраста и стажа ежегодно отсекают несколько сотен тысяч людей от пенсионной системы. Смотря на низкую продолжительность жизни в Украине, многие люди до пенсии не доживают.

Постоянно звучат заявления от чиновников, депутатов о том, что украинцы рано уходят на пенсию. Есть предложения повысить пенсионный возраст до 65 лет. Реальна ли это перспектива?

Это перспектива ближайшего времени. Можно не повышать минимальный пенсионный возраст, у нас все завязано на стаже работы. С 2028 года он должен составлять 35 лет. Основная нагрузка пенсионной системы - на людей, которые работали во времена Советского Союза. Около 70% пенсионеров - почти 10 млн - получают среднюю пенсию и ниже, то есть менее 3,5 тыс. грн. И все эти люди имели тот же советский стаж. Таких людей в 2028 году почти не будет. Через несколько лет в основном получателями пенсии будут люди, которые зарабатывали стаж во времена независимого государства. А 90-е годы - это период простоя предприятий, массовых увольнений. В нулевые годы была высокая доля теневой экономики и теневого рынка труда. Тогда человек либо не оформлялся на работу вообще, или оформлялся и получал официально минимальную заработную плату. Прошли несколько кризисов, во время которых людей увольняли - 2008 года, 2014-2015 годов, состоялась массовая трудовая миграция. Скоро найти человека, который имеет 35 лет страхового стажа и получал приличную заработную плату, будет довольно трудно. Эти люди в 60 лет на пенсию уйти не смогут. Они уйдут в 63, если догонят определенную часть стажа, или в 65. Более того, даже если они уйдут в 65 лет, то не будут иметь права на классическую пенсию. А только на минимальную социальную выплату, которая будет меньше средней пенсии. Поэтому наша пенсионная система в ближайшие годы будет системно трансформирована. Сейчас она является минимальной социальной страховочной сеткой для людей, которым больше 60 лет. Но система выполняет эту роль на остаточном потенциале. Если говорить образно, то ячейки этой сетки будут увеличены настолько, что в ней будут задерживаться только люди со значительным страховым стажем и большой заработной платой.

С 1 апреля проведут перерасчет выплат для тех, кто продолжил работать после выхода на пенсию и имеет 24 месяца дополнительного стажа. Это коснется многих украинцев? Что хочет показать государство таким шагом?

Пересчет выплат коснется немногих украинцев. Речь идет о сотнях тысяч людей, но не миллионах. Потому что мы говорим о тех, кто работает официально и получает официальную зарплату. Правительство хочет, чтобы люди после пенсии продолжали работать. Для государства это выгодно. Если человек получает субсидию и пенсию, а потом - официальную заработную плату, то теряет право на субсидию или эта выплата существенно сокращается. Например, государство добавит 150 грн к пенсии человеку, который работал последние несколько лет. Зато получается, что человек потерял субсидию - 1,5 тыс. грн. То есть государство выигрывает от этой сделки в 10 раз больше.

С чем связано желание стимулировать работу людей пенсионного возраста?

Уровень экономической сложности нашей экономики критически снизился. От экономической сложности и уровня добавленной стоимости, который генерирует экономика, зависит уровень заработной платы. У нас сырьевая экономика, то есть очень простая по структуре. Соответственно - добавленная стоимость минимальна и минимальные зарплаты. Государство и экономика не могут мотивировать молодежь работать, потому что заработные платы мизерные. Сейчас можно мотивировать работать только пенсионера. Например, он получает 4 тыс. грн пенсии, дополнительно работает на какой-то простой работе и получает, например, минимальную заработную плату 6 тыс. грн. Таким образом у него 10 тыс. грн дохода, а расходы на развлечения, одежду, бытовые вещи намного меньше, чем у молодого человека. Для молодежи даже 10 тыс. грн - это не мотивация работать. На эти деньги не сможешь обеспечивать семью, не говоря о накоплении на квартиру или плату за аренду. Получается, что низкооплачиваемая пенсионная рабочая сила может находить спрос в Украине, а молодежь едет работать в другие страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсии будут рассчитывать по новому показателю

В марте провели индексацию пенсий на 11%. С апреля вырастут выплаты работающим пенсионерам. Как это повлияет на дефицит Пенсионного фонда?

Любая индексация углубляет дефицит, потому что доходы Пенсионного фонда отстают от расходов. То есть у нас дефицит ежегодно увеличивается. В Украине действует режим инфляционного таргетирования, которое осуществляет Национальный банк. Индексация пенсий зависит от роста средней заработной платы за отчетный год и индекса потребительской инфляции. Заработная плата выросла за прошлый год и немного подтянула индексацию пенсий. Сама инфляция была на уровне 3,7%, то есть она очень мало добавила к размеру выплат. Индексация происходит в пользу получателей больших пенсий. Если человек получает 3 тыс. грн, 10% индексации - это 300 грн. А если человек получает пенсию 17 тыс. грн, то будет дополнительных 1700 грн. Для людей, которые получают минимальные пенсии, надо находить другие механизмы дополнительного увеличения пенсионных выплат. Наш официальный показатель инфляции 3,7% - это средняя температура по больнице. А сейчас есть явление, которое называется аграрной инфляцией. Согласно ему, общий показатель инфляции может составлять несколько процентов, а цены на некоторые продукты питания могут расти двузначными числами. В Украине мы видим, что подсолнечное масло выросло в цене с 25 грн до 50 грн за бутылку. Подорожали яйца, гречка, крупы, хлеб, на подходе рост цен на овощи, фрукты, мясо. То есть официальный показатель инфляции 3,7%, а цены на аграрные продукты питания растут на 20-50%. Индексацию пенсий делают на основании показателя общей потребительской инфляции, а пенсионер тратит деньги в основном на продукты питания. Так он оказывается в среде аграрной инфляции: его доходы индексируют на 11%, а расходы увеличиваются на 40-50%. Получается, что уровень жизни пенсионера ухудшился на 30%.

Как правительство может поддерживать баланс между наполнением Пенсионного фонда и выплатой надбавок?

Баланс уже невозможно поддерживать. Пенсионный фонд в нынешней парадигме собрания является банкротом. В стране уже перезрела необходимость смещения акцента фискальной нагрузки по налогообложению труда на налогообложение капитала. Сейчас 22% - это единый социальный взнос, который идет в Пенсионный фонд, 17% - налог на доходы, 1,5% - военный сбор. Получается 41,5%. Это сверхвысокое налогообложение труда. Украине необходимо переходить на единый налог труда - объединить эти 3 налога в один и делать фискальную нагрузку на уровне не более 10%. Это приведет к стремительному росту трудовых доходов, повышение платежеспособного спроса населения и к детенизации рынка труда. Работодателю станет невыгодно платить зарплату в конвертах. Хотя тогда возникнет еще большая проблема дефицита Пенсионного фонда. Поэтому, на мой взгляд, перезрел также вопрос включения Пенсионного фонда в структуру расходов государственного бюджета. Сейчас Пенсионный фонд является внебюджетным, потому что ЕСВ - это внебюджетный сбор. ПФУ необходимо структурно включить в государственный бюджет и пенсии выплачивать за счет общих доходов. То есть разорвать целевую связь с единым социальным взносом, потому что она уже не работает. Если перевести Пенсионный фонд исключительно на сбор взноса, он станет банкротом. Необходимо искать дополнительные источники, чтобы выплачивать более высокие пенсии. Такие источники есть в Украине, их просто необходимо активировать. Государство сейчас способно выплачивать пенсии на уровне реального прожиточного минимума - 5-6 тыс. грн.

Под источниками имеете в виду упомянутый налог на капитал?

Да. У нас огромное количество спекулятивных операций с ОВГЗ, где получаются сверхвысокие прибыли. А налог на прибыль по операциям с ОВГЗ равен нулю. Налог на дивиденды составляет 5%. Налогообложение институтов совместного инвестирования - 8%. Вся рента, которую мы собираем за добычу природных ресурсов - 40 млрд грн. Для Украины это мизерная сумма. Надо увеличивать ренту, акцизы на подакцизные товары, пошлины на экспорт сырья. Затем государству необходимо перенаправить эти средства на выплату тех же пенсий.

Есть ли еще способы повысить размер пенсий?

Чтобы еще больше поднять пенсионные выплаты, внутренних резервов будет маловато. Как это делать, можем видеть на примере Польши. Там уменьшили пенсионный возраст. Это был первый пример таких действий в Европе. Одним из элементов польского экономического чуда, что дал внедрить такие изменения, были украинские трудовые мигранты, которые начали платить налоги в польский бюджет. Польская экономика была с советской неэффективной промышленностью, большой долей аграрного потенциала. Но поляки провели структурную реформу, увеличили на несколько ступеней уровень переработки и уровень добавленной стоимости. Это привело к росту заработных плат. Такая реформа нужна и в Украине. Украина - один из крупнейших экспортеров кукурузы в Китай. Там построили один из крупнейших в мире заводов по производству биоэтанола, то есть кукурузу перерабатывают на биотопливо. Турция создала целый комплекс предприятий по переработке сои, Беларусь - один из крупнейших заводов по переработке рапса в масло. Вот примеры, когда за счет нашего сырья создается добавленная стоимость в соседних странах. А надо, чтобы такие заводы функционировали в Украине. Тогда добавленная стоимость будет оставаться внутри страны и она будет частично идти на те же зарплаты и пенсии.

В Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В итоге минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная - на 850 грн до 18 540 грн.