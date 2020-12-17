Государство продало очередной спиртзавод: сколько получили на торгах

За Воютицкий спиртзавод на открытых торгах соревновались три участника, которые увеличили цену от стартовой в полтора раза. Фото: Facebook

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Воютицкий спиртзавод за 48 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте фонда в четверг, 17 декабря.

"За этот объект приватизации на открытых торгах соревновались три участника, которые увеличили цену от стартовой в полтора раза - с 32 млн гривен до более 48 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Воютицкий спиртзавод расположен в 80 километрах от Львова. Его новый владелец получит цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции, варочные и Дрожжебродильное отделения.

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Победитель аукциона теперь должен подписать протокол, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

С 15 октября продали 13 предприятий Укрспирта за почти 750 млн гривен. В Минэкономразвития считают, что такие результаты свидетельствуют о значительной заинтересованности бизнеса в инвестициях в спиртовую отрасль.