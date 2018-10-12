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пятница, 12 октября 2018 11:08

Государственный банк предупредил украинцев о сбоях в работе

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Государственный банк предупредил украинцев о сбоях в работе
Ночью 14 октября не будут работать терминалы, банкоматы и карты ПриватБанка. Фото: dengi.ua

ПриватБанк запланировал перейти на новую версию системы управления базами данных. Поэтому 14 октября украинцы не смогут воспользоваться карточками банка.

Технологические работы банк будет проводить в ночное время. Тогда нагрузка минимальна, большинство клиентов не проводят активных операций. В частности воспользоваться карточками не смогут с полуночи до 8 утра 14 октября, сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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В это время также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы ПриватБанка.

"Эта работа необходима, чтобы еще быстрее обрабатывать большее количество безналичных платежей клиентов. Технологическая пауза в работе процессинга займет непродолжительное время. Советуем клиентам перенести на утренние часы активные шопинг-сессии в интернет-магазинах", - объяснили в пресс-службе банка.

5 и 6 октября Укрсиббанк временно ограничил доступ к операциям с картами банка в терминалах, банкоматах, кассах и интернете. Проблемы были с доступом к Ukrsib online. Это связано с изменением номеров карточных счетов клиентов.

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