Государственного регулирования цен на газ не будет - заместитель Ермака

Ограничение цен на вреся карантина не является регулированием. Фото: www.pexels.com

Ограничение цены на уровне 6,99 грн за кубометр газа не является государственным регулированием.

"Внедрение на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения - это крайне необходимая временная мера, и она является наиболее эффективной в условиях злоупотреблений со стороны компаний-поставщиков газа. Мы не возвращаемся к государственному регулированию цен на природный газ и я подчеркиваю, что принятое решение является временным и вызвано лишь критической ситуацией, нам нужно защитить украинцев, особенно в те дни, когда температурные режимы будут падать", - написала в Facebook заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко.

Она заявила, что президент и правительство имеют политическую волю для продолжения реформ.

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"Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений, работаем над введением честных и прозрачных правил на рынке. Эта нездоровая монополия на розничном рынке является проблемой, которую надо решать уже сегодня. Также необходимо поддержать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а при необходимости создать дополнительную способность для реализации им своих полномочий: максимально эффективно и в сжатые сроки", - добавила Свириденко.

Правительство хочет разработать газовый проект, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это должно защитить украинцев от непредсказуемого роста тарифов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.