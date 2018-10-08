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понедельник, 08 октября 2018 13:45

Гостиницы, стадионы, курорты: Приватбанк устраивает распродажу

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Гостиницы, стадионы, курорты: Приватбанк устраивает распродажу
ПриватБанк инвесторам предлагает купить долю в "Буковеле", 2 гостиницы и торгово-развлекательный комплекс. Фото: Дзеркало тижня

Приватбанк объявил конкурс по отбору компаний для привлечения потенциальных инвесторов, чтобы распродать крупные объекты, находящихся на его балансе.

Банк планирует продать инвесторам свою долю в горнолыжном курорте "Буковель", гостиницу "Radisson Blu Resort Буковель", футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре, сообщила пресс-служба Приватбанка.

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Также инвесторам предлагают купить столичный отель "Мир" и торгово-развлекательный комплекс "Приозерный" в Днепре.

Участвовать в конкурсе могут украинские и международные компании с опытом предоставления консалтинговых услуг по продаже активов на украинском рынке. Также те, кто имеет опыт успешной продажи таких объектов в Украине и за рубежом.

Нацбанк подал иски в суды Швейцарии и Украины против бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Нацбанк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по 5 кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн.

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