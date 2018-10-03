Нардеп Порошенко пригрозил Коломойскому забрать Буковель и "1+1"

Бизнесмену Игорю Коломойскому угрожают в президентской фракции. Фото: УНІАН

Нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна угрожает бизнесмену Игорю Коломойскому национализацией. Об этом он заявил в кулуарах.

Так Барна прокомментировал инцидент, когда обматерил журналиста после вопроса о кнопкодавстве.

"Мы вернули Приватбанк. Если надо - национализируем и Буковель и канал "1+1". Если я послал Путина, поставил на место Яценюка, поверьте, и нахрен пошлю и Коломойского. И посылаю в вашем лице за то, что делает зло Украине, обворовывает народ", - заявил нардеп.

"Якщо я послав Путіна, поставив на місце Яценюка, то нахрен пошлю і Коломойського. І посилаю, у вашій особі.



Щодо кнопкодавства... Колись був такий гріх, але вчора не було. Що стосується питання безпеки, підвищення зарплат бюджетникам... Потрібно - буду кнопкодавити!" pic.twitter.com/euckoOayFo — ЧЕСНО (@chesno_movement) 3 жовтня 2018 р.

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2 октября нардеп Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова. Тот спросил, почему нардеп трижды кнопкодавил во время голосования. Барна баллотировался в Верховную Раду 2014-го по одному из округов на Тернопольщине. Запомнился тем, что в декабре 2015-го пытался вынести с трибуны премьер-министра Арсения Яценюка.