Госдолг Украины продолжает расти: за месяц поднялся на 20 млрд гривен

Долг Украины растет. Фото: Капитал

По состоянию на конец апреля 2021 совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 трлн 534,280 млрд грн (91,33 млрд долларов эквиваленте в иностранной валюте).

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный долг увеличился в гривневом эквиваленте на 20 млрд грн и на 1,16 млрд долларов, сообщается на сайте Министерства финансов.

Увеличение государственного долга произошло, в основном, в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 2 трлн 258 млрд гривен (81,37 млрд долларов) против 2 трлн 234, 83 млрд гривен (80,14 млрд долларов) в марте.

При этом прямой внешний долг за месяц вырос с 43,43 в до 45,12 млрд.

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Прямой внутренний долг снизился в гривневом эквиваленте с 1 023, 81 млрд гривен до 1 006, 09 млрд (в долларовом эквиваленте снизился с 36,72 млрд в 36, 26 млрд долларов). Гарантированный государством долг на конец апреля составил 276,25 гривен, или 9,95 млрд долларов.