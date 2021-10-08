Google отказался монетизировать видео с отрицанием изменений климата

Рекламодатели не хотят, чтобы их объявления появлялись на видео с отрицанием изменения климата. Фото: Pexels

Google запретил вставлять рекламу в видео, в которых отрицают влияние людей на климат.

Рекламодатели не хотят быть связанными с таким контентом, сообщает Google Ads.

"В последние годы мы слышали от все большего числа наших рекламных партнеров, которые выражали обеспокоенность касательно объявлений, которые пропагандируют неточные заявления об изменении климата. Рекламодатели просто не хотят, чтобы их объявления отображались рядом с такими заявлениями", - говорится в сообщении.

Изменения касаются рекламодателей, издателей и авторов на YouTube. Контент будут блокировать как автоматически, так и с участием модераторов.

"Под запрет попадет реклама и монетизация контента, который противоречит установившемуся научному консенсусу о существовании и причинах изменения климата", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter может стать платным: за какие функции придется доплатить

Рекламу запретят на видео, в которых отрицают глобальное потепление и его причины - выбросы парниковых газов и деятельность человека.

В 2021 году в мессенджере Telegram введут монетизацию. Новинки будут касаться бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Им собираются предложить новые ресурсоемкие платные функции. Также каналы в мессенджере смогут использовать собственную рекламную платформу Telegram, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность".