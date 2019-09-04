Гонтареву позволили допросить принудительно

Сотрудникам Государственного бюро расследований позволили принудительно доставить экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву на допрос.

Соответствующее решение 27 августа 2019 года принял Печерский районный суд Киева, передает glavred.

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Валерию Гонтареву правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

Экс-глава НБУ сейчас проживает в Великобритании. Она уже дважды отказывалась являться на допрос в Держбюро расследований.

Валерия Гонтарева руководила Нацбанком с июня 2014-го по март 2018 года. Заявление об отставке по собственному желанию президенту подала 10 мая 2017-го. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске. С 26 сентября продолжила находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки. Исполнять обязанности главы НБУ назначили ее первого заместителя Якова Смолия.