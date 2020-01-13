Гончарук сообщил об изменениях на таможне

На таможнях заработали сканеры. Фото: "24 Канал"

На 10 таможенных пунктах пропуска заработали сканеры.

Это будет способствовать искоренению коррупции, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.

"Автоматическое сканирование без участия сотрудников - это существенное сокращение времени на проверку груза, а также шаг к искоренению коррупции", - подчеркнул Гончарук.

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С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей работает сканер для грузовых транспортных средств. Время на проверку груза сокращено до 10 мин. Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде.

В 2019 году таможня собрала $14,6 млрд. Это рекордная прибыль за 10 лет. На миллиард больше, чем в 2018 году, сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.