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пятница, 30 августа 2019 15:57

Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог

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Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Премьер-министр рассказал, где взять деньги на дороги. Фото: из открытых источников

Новое правительство Украины собирается навести порядок с акцизами при продаже горючего. И за выведены из "тени" деньги хотят строить больше дорог.

О таких планах сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас на следующий год готовится стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год будем значительно увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства планируем получить благодаря наведению порядка с уплатой акцизов - нужно убрать" тень "с рынка горюче-смазочных материалов. У нас очень много заправок, из которых бюджет ничего не получает. Эти деньги будут в Дорожном фонде ", - сказал Гончарук.

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Добавил, что хотел бы вдвое увеличить запланированный прошлым правительством объем финансирования дорожных работ на 2020 год: пока он предусмотрен в размере 75 млрд грн.

По мнению Гончарука, Украина выбирает очень мало средств, которые могут быть ей предложены международными финансовыми организациями.

"Нам нужно научиться эффективно работать с нашими международными финансовыми организациями, потому что мы, по разным оценкам, выбираем очень незначительное количество средств, которые мы могли бы выбирать. У нас есть дешевый ресурс, просто нужно научиться с ним работать", - подытожил он.

Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.

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30
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