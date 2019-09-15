Гончарук презентовал проект госбюджета-2020

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 720
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2088
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1116
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2817
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1368
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2052
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2826
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1602
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4590
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1638
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30816
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 72
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
воскресенье, 15 сентября 2019 15:22

Гончарук презентовал проект госбюджета-2020

  Комментировать
Гончарук презентовал проект госбюджета-2020
Премьер рассказал об изменениях в бюджете

Кабинет министров вовремя подаст проект государственного бюджета. Правки ко второму чтению обещают передать к 2 ноября. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

Сообщает "Сегодня".

Он объяснил, на подготовку бюджета было у нового правительства всего две недели. Премьер отметил, что Кабмин базируется на тех цифрах, которые были оценены весной.

"Так построен процесс подготовки. В октябре Минэкономики спрогнозирует ситуацию на 2020 год и мы внесем коррективы. Сегодня в парламент подаем первый проект, получаем обратную связь. В течение двух недель подаем программу деятельности правительства, все то, что должно быть сделано в последующие годы. Поэтому этот бюджет не учитывает то, с чем команда президента шла на выборы, потому что это невозможно. Но за сентябрь и октябрь мы подготовим и до 2 ноября должны представить более подготовленный бюджет с прогнозом макроцифр на следующий год", – сказал Гончарук.

Глава правительства заверил, что будет уменьшение дефицита госбюджета. По его словам, это среднесрочная цель.

"В новом бюджете дефицит будет меньше, чем в прошлом. Объем доходов, которые государство взымает, будет тоже уменьшаться. Мы стремимся к тому, чтобы государство в экономике было меньше", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что будет увеличение расходов на дороги, уже изменен подход господдержки агросектора. Теперь вместо дотации, будет удешевление кредитов малым фермерам.

"Новый бюджет должен быть бюджетом эффективности. Мы не имеем планов повышать налоги. Их будем уменьшать, но делать равными для всех. Мы будем уменьшать расходы на обслуживание госаппарата. 2020 год должен стать годом, когда мы будем уменьшать расходы на госаппарат. Не будем пока увеличивать доходов от приватизации. Мы планируем сменить руководство Фонда госимущества и новое руководство должно дать реальный план приватизации. Поэтому: бюджет вовремя, будет бюджет эффективности, налогов будет меньше, но будет более эффективное использование", – добавил Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", СМИ "рассекретили" параметры госбюджета-2020. Согласно проекту декларации, в 2020 году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% по сравнению с 2,8% в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд Госимущества снова будет судиться с Ахметовым за "Укртелеком"

По результатам первого квартала 2019 года государственный бюджет Украины оказался недовыполнен. Причем показатели выполнения бюджета – самые печальные за последние три года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гончарук презентовал проект госбюджета-2020». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 100596
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 44039
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 41078
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 30475
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 24192
Экономика
Правительство выделило средства на выплаты субсидий
Правительство выделило средства на выплаты субсидий
Проект бюджета передали в Раду
Проект бюджета передали в Раду Просмотров: 99
В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование
В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование Просмотров: 90
Минфин обнародовал прогноз курса доллара на следующий год
Минфин обнародовал прогноз курса доллара на следующий год Просмотров: 900
Правительство назвало сумму иностранного займа для нового госбюджета
Правительство назвало сумму иностранного займа для нового госбюджета Просмотров: 432
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
2
Местные выборы могут провести на оккупированном Донбассе
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
Голосов: 21705
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua