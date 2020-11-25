Годовой план выполнен и перевыполнен - ​​Шмыгаль о поступлениях в бюджет

За 10 месяцев прошлого года налоговая собрала 359 млрд грн. Фото: unsplash

Государственный бюджет на 2020 год полностью выполнят.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНИАН.

Премьер отметил, что по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в госбюджет 463 млрд грн, тогда как плановый показатель к концу года составил 458 млрд грн.

"По состоянию на сегодня годовой план выполнен и перевыполнен. За 10 месяцев прошлого года налоговая собрала 359 миллиардов гривен, за 10 месяцев этого года - 419 миллиардов гривен, то есть дополнительные 60 миллиардов гривен на финансирование образования, обороны, медицины. К концу года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей", - сказал он.

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Дефицит госбюджета на 2020 год составит не менее 40 млрд грн. Украина провалила выполнение требований перед международными партнерами, поэтому не сможет найти деньги, чтобы покрыть дефицит, сообщил 1-й заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.